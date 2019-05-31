Dengue: casos prácticamente iguales a los de la semana anterior

El reporte semanal confirma un registro similar al del período previo. Desde Salud reiteran la importancia de sostener las medidas preventivas, en especial el descacharrado diario y la eliminación de recipientes con agua, para evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

El Gobierno de Formosa informó este sábado 13 que en la última semana se realizaron 4.638 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando dos de ellos resultado positivo a dengue.

Los mismos corresponden a las localidades de El Potrillo y otro a La Rinconada.

También indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; ningún paciente tratado con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, ni tampoco fallecidos por dengue.

Las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron ocho en total.

Respecto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, puntualizaron que son en total 1.481 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2.025 a la fecha; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2 y no hubo fallecimientos por dengue desde el 1 de enero 2024 a la fecha.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, 3159 viviendas con control focal fueron bloqueadas; 6069 visitadas; 2108 cerradas; en 802 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 220 se erradicó larvas del mosquito.

Por su parte, se realizó una provisión total de 3159 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED y para las acciones de control del Aedes Aegypti fueron afectadas 359 personas.



