La Junta Evaluadora de Discapacidad visitó la localidad de Villa General Güemes

En articulación con el Hospital, la Municipalidad y la Escuela Especial local realizó un amplio despliegue que benefició a más de 30 titulares de derecho vinculados al Certificado Único de Discapacidad.

En su modalidad itinerante, la Junta Evaluadora de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, se trasladó el jueves 11 hasta Villa General Güemes, donde llevó adelante un amplio trabajo, que facilitó a los vecinos de esa localidad y de otras aledañas, la realización de trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los servicios fueron llevados a cabo, de forma articulada con el hospital local, la escuela especial y la valiosa colaboración del Municipio de esa localidad.

La directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad, la licenciada Lis Yanacón, indicó que una vez más, en su modalidad itinerante, efectuó un abordaje en conjunto con las instituciones locales permitiendo que “35 titulares de derecho puedan acceder al inicio, como a la renovación del CUD”.

Los pacientes recibieron evaluaciones médicas y por sus condiciones de salud pudieron ser beneficiados con este importante documento. Además, el equipo, ofreció asesoramiento general sobre los requisitos solicitados para la gestión del CUD, a fin de que los solicitantes puedan reunir la documentación necesaria.

La funcionaria subrayó, que la Junta Evaluadora de Discapacidad en su modalidad itinerante, integrada por un equipo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales “se plantea como una estrategia territorial acercar derechos a las personas con discapacidad, respondiendo a un estado provincial presente, que promueve y busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables”.

Tiene por objetivo principal, recorrer las distintas localidades del interior de la provincia para brindar los mismos servicios que se ofrecen en la oficina central que se encuentra en la Capital, en la calle Belgrano 426.

En ese punto, recordó una vez más “lo mismo que ofrecemos a la comunidad en nuestra oficina central, lo hacemos en el interior mediante estas recorridas”, afirmando que “en medio de un escenario nacional que perjudica a quienes más necesitan, tenemos un Modelo Formoseño que nos marca que el único camino posible es estar, acompañar, asistir y dar a quienes más necesitan, en este caso, a quienes tienen algún tipo de discapacidad”, afirmó.



