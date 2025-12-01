El PAIPPA entregó reproductores caprinos a productores paipperos del oeste formoseño

El Instituto PAIPPA, junto al Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), concretó en la mañana de este jueves 18 la entrega de unos 70 reproductores caprinos a familias de comunidades originarias de El Descanso, Pozo Molina y La Esperanza, ubicadas en la jurisdicción de Posta Cambio Zalazar.

“Esta acción busca fortalecer la producción caprina y a las familias originarias paipperas con reproductores de excelente calidad”, subrayó el coordinador ejecutivo del PAIPPA, Rubén Casco, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Según explicó, los mismos provienen de la Cabaña Provincial Caprina del CEDEVA de Laguna Yema, precisando que desde el PAIPPA “se efectuó el trabajo de sanidad y control de brucelosis caprina” en los ejemplares.

Se entregaron un total de 70 reproductores entre machos y hembras de buena calidad, remarcó el funcionario, quien agregó que “este fortalecimiento va a permitir que se siga mejorando la producción”.

Además, destacó que esta asistencia “es totalmente gratuita para el productor”, poniendo de resalto que “hace años se viene trabajando en fortalecer a este sector del oeste formoseño”.

Por otra parte, el coordinador general de los CEDEVA, Federico De Pedro, señaló que “la concreción de esta entrega de reproductores caprinos obtenidos, multiplicados y seleccionados en el Centro de Multiplicación de Laguna Yema es una acción más del Gobierno de Formosa a través de sus organismos, en este caso del PAIPPA junto con el CEDEVA”.

Marcó que se trata de “un programa de asistencia que se viene desarrollando hace muchos años, en donde el PAIPPA hace generalmente una primera llegada con un diagnóstico sanitario de las majadas, de los productores que son potencialmente beneficiarios, y ante un resultado negativo de brucelosis, se coordina una asistencia mediante reproductores para el fortalecimiento de las familias beneficiarias”.

En tanto que desde el CEDEVA se trabaja en un proceso de selección de mejoramiento genético con tres razas: boer, anglo-nubia y el criollo formoseño, apuntó el funcionario.

A partir de estos reproductores seleccionados se logra introducir sangre de mejor calidad a las majadas de los productores, consignó.

Por último, el presidente de la Comisión de Fomento de Posta Cambio Zalazar, Meliano Acosta, subrayó que “esto va a beneficiar mucho a las tres comunidades”.

“Gracias a la gestión del gobernador Gildo Insfrán esto es posible, lo que refleja un Estado presente en cada rincón de la provincia”, concluyó.



