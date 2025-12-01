El Gobierno de Formosa continúa desplegando operativos de vacunación por los barrios

Desde este jueves 18, 20 equipos de vacunadores iniciaron un exhaustivo trabajo en el barrio Salvador Gurrieri (ex Lote 111) para completar los esquemas de las vacunas de calendario en distintas edades. Esto continuará en días posteriores, hasta cubrir las 64 manzanas, visitando casa por casa.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Humano activó otro intensivo operativo de vacunación articulado con el centro de salud ubicado en dicho barrio, al que se sumaron diferentes efectores sanitarios de la ciudad con sus vacunadores.

“Esta vez, iniciamos este trabajo en el barrio Salvador Gurrieri con más de 20 grupos conformados por 40 enfermeros, que son vacunadores capacitados en el manejo del Calendario Nacional de Inmunizaciones que recorren casa por casa, especialmente en la búsqueda de niñas y niños hasta los 11 años, revisando los carnets de vacunación y completando cada uno de los esquemas con las dosis necesarias establecidas para cada franja etaria”, indicó el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, el licenciado Julio Arroyo.

Asimismo, informó que el accionar se extiende “a las embarazadas y a los adultos que pudieran necesitar completar sus vacunas” a fin de que se mantengan protegidos mediante la vacunación “una estrategia que sigue siendo clave para la prevención de un gran número de enfermedades”.

Explicó que la actividad va seguir el viernes 19 “y si es necesario, vamos a continuar el sábado, hasta completar las 64 manzanas que tiene el barrio. Estamos muy contentos de poder acercar las vacunas a los vecinos de todas las edades, incluyendo la antigripal para las personas que están en los grupos de riego y que aún no se aplicaron la dosis que corresponde a este año”.

Igualmente comentó que, en la recorrida, los vacunadores “salieron con los refuerzos de las vacunas COVID-19, para suministrarlos a las personas que deseen aprovechar y vacunarse”.

Destacó la importancia de este operativo, teniendo en cuenta dependiendo de cómo estén los esquemas de vacunación de cada persona “pueden recibir tres, cuatro, cinco y seis vacunas en el mismo momento. Inclusive, hemos hecho hasta siete u ocho cuando, por ejemplo, los niños están con esquemas muy atrasados para que puedan completarse debidamente”.

En ese punto, recalcó que si las vacunas continúan incompletas y la aplicación se sigue retrasando, a medida que pasa el tiempo van quedando expuestos a enfermedades que solamente se pueden evitar a través de la vacunación.

En tal sentido, lamentó la muerte por coqueluche –tos convulsa- de siete niños, ocurridas en nuestro país. “Según los informes oficiales, los pequeños no estaban correctamente vacunados o sus madres no se habían vacunado como debían hacerlo durante el embarazo con la vacuna Triple Bacteriana Celular que previene esa enfermedad en los lactantes durante los primeros seis meses de vida”, expuso, agregando que, por eso, “dentro de esa planificación que estamos haciendo para reforzar las vacunas, una de nuestras poblaciones objetivo son las embarazadas”.

En tanto, dio a conocer que en el mismo trabajo realizado el lunes de esta semana en el barrio 28 de Junio “se visitaron 57 manzanas y fueron aplicadas más de 280 dosis de las vacunas de calendario, en distintas edades”.

Formosa, única provincia del país que implementa la vacunación casa por casa

Arroyo distinguió que, en contraposición de las políticas públicas que implementa el Gobierno nacional, “nuestro Gobierno provincial, encabezado por el doctor Gildo Insfrán, delinea políticas sanitarias que acercan la salud a la casa de las formoseñas y los formoseños. Precisamente, es lo que hicimos este jueves”, aseguró.

Además, afirmó que el accionar no se limita solo a la aplicación de vacunas, sino que, en simultáneo, si el equipo detecta a una persona con un problema de salud, se asientan todos sus datos en una planilla que se deja en el centro de salud del barrio para luego ofrecerle a atención o la prestación que necesite con un turno programado.

“Eso permite saber, por ejemplo, si en las casas hay integrantes que tienen sus esquemas de vacunación incompletos, si hay personas con enfermedades crónicas o que les falta alguna medicación para el tratamiento que tiene indicado. O si hay alguna embarazada no está haciendo su control prenatal o le faltan vacunas, etcétera”, mencionó el licenciado.

Y subrayó: “De eso se trata llevar la salud a las casas, de acercarle los servicios disponibles a cada vecino, algo que solo pasa en Formosa y que se contrapone totalmente a este Gobierno nacional, que lo único que procura es dejar sin salud a la población argentina”.

Buenas coberturas de vacunación

Respecto al balance anual en cuanto a la cobertura de vacunación en la provincia, señaló que es “muy bueno”, indicando que desde su área se trabaja fuertemente para seguir incrementando la cobertura de vacunas en todos los grupos etarios, en todo el territorio”, no solo con este tipo de operativos sino también con los servicios de inmunización de los centros de salud y hospitales “abiertos todos los días, en un amplio horario, para que la gente concurra a vacunarse”.

Para finalizar, dio a conocer que en el inicio del año 2026 “seguramente estaremos programando más actividades de esta naturaleza, para replicarlas en más barrios de la ciudad de Formosa”.



