Comienza este viernes la entrega de las sidras y panes dulces en la Capital

Este viernes 19, desde horas tempranas, iniciará en la ciudad de Formosa la distribución de las bolsas navideñas con las sidras y los panes dulces, revalidando así el tradicional gesto –único en el país- del gobernador Gildo Insfrán en esta época del año con el pueblo formoseño.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el subsecretario general del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Nicolás Vergara, detalló cómo se trabajará en la distribución.

“Estamos muy felices de poder arrancar esta etapa de fin de año con la entrega de las sidras y los panes dulces que todos los años el gobernador Insfrán hace llegar a cada hogar formoseño”, declaró.

En específico, se refirió a la Jurisdicción Tres, comentando que “se descargaron 27 mil panes dulces destinados a 27 mil hogares” y recordó que la distribución arrancará de manera simultánea en todas las jurisdicciones este viernes.

Por caso, informó que “la Jurisdicción Tres abarca más de 80 barrios” y adelantó que el viernes por la mañana llegarán al “San Francisco, Itatí I, Guadalupe, Vial, Villa Lourdes, San Pedro, es decir, tenemos un gran número importante de entregas por realizar”.

“Esperamos que los vecinos nos estén esperando para poder recibir el obsequio por parte del Gobernador y de esta manera decirles felices fiestas”, expresó, por último.



