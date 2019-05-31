El PAIPPA continúa desplegando acciones en el centro oeste de la provincia

En la tarde de este miércoles 17, el Instituto PAIPPA desarrollará una feria navideña en la zona de Las Lomitas, mientras que el jueves 18, en horas de la mañana, concretará la entrega de reproductores caprinos a familias de comunidades originarias de El Descanso, Pozo Molina y La Esperanza, ubicadas en la jurisdicción de Posta Cambio Zalazar.

“Esta semana vamos a tener mucha actividad en el centro oeste de la provincia”, subrayó en testimonios recabados por AGENFOR el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco.

Explicó que “en la zona de Las Lomitas vamos a tener una feria de Navidad, a partir de las 18 horas hasta las 21. Va a ser algo muy lindo, porque hay muchos productores paipperos ahí, así que vamos a estar para que las familias vayan y compren la producción para estas fiestas”. Y anticipó que también estarán presentes Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) y la Subsecretaría de Empleo con sus emprendedores.

En tanto, “el jueves a la mañana estaremos con la entrega de reproductores caprinos, que el pasado viernes no la pudimos realizar por cuestiones climáticas”.

Será en la zona de las comunidades originarias de El Descanso, Pozo Molina y La Esperanza, en la jurisdicción de Zalazar. “Allí vamos a estar entregando reproductores machos y hembras a 14 familias paipperas originarias, donde se ha hecho un trabajo previo, de muchos meses, con respecto a la sanidad, ya sea con antiparasitarios y el control de brucelosis caprina, que dio todo negativo, así que son rodeos sanos”, en el marco de un trabajo conjunto de fortalecimiento a través de la Cabaña Caprina Provincial del CEDEVA Laguna Yema, destacó.

A su vez, indicó que “en la zona de Las Lomitas estaremos también con el equipo frigorífico móvil que tiene el PAIPPA, trabajando con la faena” con miras a la feria paippera especial del 23 de diciembre, en conjunto con SAF, en la víspera de la Navidad, donde habrá una nueva comercialización de chivitos.

“Queremos llevar un buen número de reses, así que esperemos que el tiempo nos acompañe en estos días –señaló-. Los productores están esperando este trabajo también, porque realmente es una coordinación importante del Gobierno provincial con asociaciones de productores paipperos, principalmente mujeres”.

Al enfatizar que se sostendrá el precio de $5000 el kilo, realzó que “hemos trabajado en forma conjunta con los productores para mantenerlo, sin ninguna intermediación”, valorando “la inversión del Gobierno provincial por una decisión del gobernador Gildo Insfrán, no sólo con la provisión del frigorífico móvil que recorre toda la provincia, sino también con establecer un precio que les sirva a las familias formoseñas y que sea un beneficio para los productores”.



