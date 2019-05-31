Jofré y representantes del área comercial firmaron acta para definir horario de cierre de comercios para el 24 y 31 de diciembre

Durante la mañana de este miércoles, el intendente Jorge Jofré en reunión con representantes de la Federación Económica, el Centro Empleados de Comercio; la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, rubricó un acta acuerdo a fin de dar conformidad al horario de cierre de los comercios locales para las fiestas de fin de año, que se será a las 20 horas el 24 de diciembre y, 19,30 horas el cierre el 31 de diciembre.

Firmaron el documento, junto al Jefe Comunal, el presidente de la Federación Económica de Formosa, Cdor. Enrique Zanín; el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, Carlos Werlen; el secretario General del Centro Empleados de Comercio, Aníbal Alarcón.

Participaron además el representante legal del CEC, Dr. Juan Micieli, el secretario de la Federación Económica, Ernesto Saporiti; procurador General, Dr. Fernando Rigotti y el Director de Bromatología municipal, Dr. Jorge Tarantini.

La oportunidad fue propicia para que el intendente Jofré y los representantes de las áreas económicas presentes hagan un análisis de la situación actual, a la vez que se destacó el permanente dialogo que tienen con el municipio para emprender distintos proyectos en la búsqueda del crecimiento de la ciudad de Formosa.







