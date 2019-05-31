Se certificó la primera cohorte de guías turísticos de pesca deportiva en Formosa

Con la certificación de 38 participantes, finalizó la primera cohorte del curso de guías turísticos de pesca deportiva en la provincia de Formosa, una política pública orientada a fortalecer la regulación, profesionalización y el desarrollo sustentable de la actividad, en el marco de un modelo de turismo ambiental responsable impulsado por el Gobierno provincial.

La capacitación se desarrolló en dos instancias y estuvo destinada a quienes buscan obtener la licencia habilitante para ejercer como guías de pesca deportiva en el territorio formoseño. La etapa teórica tuvo lugar en la Casa de la Solidaridad de Herradura, donde los participantes se formaron en la normativa vigente, el funcionamiento del Registro Único de Guías Turísticos de Pesca Deportiva Provincial —establecido por la Disposición Nº 1027/25 (DRCyF)—, su reglamentación, las pautas de ejercicio profesional, el régimen de infracciones y sanciones, así como en aspectos turísticos y biológicos vinculados a la actividad.

La instancia práctica se desarrolló en la Playa Herradura e incluyó contenidos fundamentales vinculados a la seguridad y al cuidado del ambiente, como primeros auxilios, medidas de seguridad básicas, reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo seguro del fuego, buenas prácticas de pesca deportiva y medidas preventivas. El proceso formativo concluyó con un examen obligatorio, condición necesaria para la certificación y posterior registración oficial.

Desde una mirada institucional, esta capacitación representa una herramienta clave para garantizar un turismo de pesca ordenado, seguro y alineado con los principios de conservación de los recursos naturales, se subrayó desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, remarcando que “la formación de guías habilitados no solo mejora la calidad de los servicios turísticos, sino que también fortalece el rol de los trabajadores del sector como agentes activos en la protección del ambiente, el cumplimiento de la normativa y la concientización de visitantes y comunidades locales”.

El curso fue posible gracias al trabajo articulado entre el MPyA, el Ministerio de Turismo de Formosa y la Municipalidad de Herradura, a través de un convenio interinstitucional que refleja una política sostenida de planificación territorial, desarrollo productivo y promoción turística con enfoque ambiental.

Acompañaron las distintas instancias de la capacitación el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder; el ingeniero Wilson Dutra, director de Registro, Control y Fiscalización; el ingeniero Emmanuel Tomanek, director de Recursos Naturales y Gestión del MPyA; y la licenciada Mónica Ojeda, directora de Promoción y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo.

Con la concreción de esta primera cohorte, la provincia de Formosa consolida una estrategia de turismo sustentable que pone en valor sus recursos naturales, promueve el empleo local calificado y reafirma el compromiso del Estado provincial con el cuidado del ambiente, el ordenamiento de la actividad pesquera y el desarrollo turístico responsable.



