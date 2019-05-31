El IAPA fue incorporado a la Red de Efectores del Programa Sumar +

Mediante un acuerdo firmado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de la Comunidad, su incorporación permitirá que el organismo registre y facture las prestaciones que brindaa la comunidad, en el marco de ese programa.

El convenio interministerial fue celebrado en la tarde del jueves 11 de diciembre, donde se suscribió un compromiso de gestión con el Instituto deInvestigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA) que habilitó su incorporación a la red de efectores del Programa Sumar+, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Participaron de la rúbrica de firmas, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez; la ministra de la Comunidad, licenciada Gloria Giménez; otras autoridades de la cartera de salud provincial; el equipo directivo del IAPA; el coordinador jurisdiccional y la coordinadora técnico-administrativa del Programa SUMAR +; y personal que presta servicio en el IAPA.

Es de destacarse que el compromiso del Gobierno de Formosa, traza otro significativoavance en la ampliación y robustecimiento de las políticas públicas destinadas, principalmente, a la salud mental y a las adicciones en la provincia, ya que hará posible garantizar el acceso a tratamientos gratuitos y de calidad a miles de formoseños y formoseñas, mediante una red articulada entre los dos ministerios.

En tal sentido, el ministro Gómez, explicó que el ingreso del IAPA al Programa Sumar+ “posibilitará que pueda registrar y facturar las prestaciones que ofrece en el marco del Programa SUMAR+”, recordando “siempre que estén destinadas a personas sin cobertura social”.

Señaló seguidamente, que cuando esos servicios se registran adecuadamente, según los requerimientos del Programa “generan recursos para el Instituto que luego serán destinados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para su fortalecimiento institucional”.

Aseguró, que dicho proceso“redunda en un beneficio directo para la comunidad” ya que al fortalecerse a través de ese mecanismo “incrementa su capacidad de atención, amplía la oferta de prestaciones, mejora la captación de casos y extiende su cobertura en el abordaje de las adicciones”, enumeró entre otros puntos importes.

“Esta articulación no es solo una gestión administrativa”, indicó, agregando que es una decisión sanitaria con identidad provincial “que prioriza la construcción de salud en la comunidad, desde y para la gente”.

Afirmó que, de esta manera, Formosa vuelve a demostrar que, ante problemas sociales complejos como las adicciones “la respuesta está en la coordinación del Estado con la mirada puesta en la persona y su entorno”.

Hospital de la Madre y la Mujer

Asimismo, dio a conocer que, a través del mismo convenio, también al Hospital de la Madre y la Mujer, inaugurado a fines de junio de este año, “se incorpora desde hoy como otro nuevo efector del Programa SUMAR+”.

Giménez

Por otra parte, la ministra Gloria Giménez se refirió al acuerdo, explicando que, si bien, las intervenciones del IAPA no son estrictamente hospitalarias, el consumo problemático de sustancias es un tema de salud. “Por ello, resulta esencial que el nuevo Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHo 4.0) pueda adaptarse y visibilizar el trabajo que se realiza en esta institución”.

“Necesitamos que el sistema refleje nuestras distintas modalidades de intervención y el trabajo articulado con otros efectores de salud, especialmente con el Servicio de Salud Mental. Todo debe estar encadenado para que las acciones tengan mejores resultados”, fundamentó.

En esa línea, hizo notar que el Programa SUMAR+ permite, por un lado, poner en valor y reconocer el costo de las prestaciones que brinda el IAPA. Y, por otro, posibilita avanzar en una etapa siguiente, vinculada al cuidado en residencias socioeducativas de personas adultas mayores, donde se prestan servicios. “Algunos usuarios tienen obra social y otros no, pero el Gobierno provincial garantiza una atención integral en todos los casos”, remarcó.

Por último, expuso que esta primera etapa de trabajo “funcionará como una prueba piloto dentro del nuevo SIGHo 4.0, comenzando por el IAPA “con el objetivo de registrar adecuadamente las prestaciones y fortalecer el recupero de gastos para la provincia”.

Y puso de resalto “esto es fundamental en un contexto en el que el Gobierno nacional ha retirado numerosas prestaciones, y es el Estado provincial el que continúa garantizando estos servicios esenciales”, cerró.























