Formosa se destaca en materia salarial: Ante una inflación del 28% los haberes estatales crecieron 55%

La política salarial implementada por el Gobierno de Formosa busca resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos provinciales, el aumento del 2025 supera ampliamente la inflación actual y a la proyectada para fin de año, un escenario que contrasta con Nación cuyos incrementos estuvieron muy por debajo de la inflación.

El subsecretario de Hacienda, Miguel Antinori, destacó la mejora salarial que dio el Gobierno provincial durante el 2025 que supera ampliamente a la inflación cuyo último dato corresponde a un aumento acumulado del 28% en todo el país, hasta noviembre; y ratificó que el sueldo mínimo garantizado en Formosa es de $880.000, muy por encima de los $334.800 que perciben los empleados nacionales.

Atento a que la inflación en la región NEA acumula un 27,7%, el poder adquisitivo para los trabajadores públicos formoseños se ve aún más favorecido, entonces el funcionario enfatizó que “este año hubo un 55% de incremento salarial en las remuneraciones de los agentes estatales, contrastado con un nivel de precios acumulados a noviembre del 28% según el INDEC, en todo el país“.

Estimando que la tendencia de inflación del 2% se mantenga en diciembre, el incremento en los precios llegaría al 30% con lo cual Formosa cerraría con sueldos públicos por arriba de la inflación.

Otro dato relevante es que el 55% de incremento acumulado en los haberes provinciales ubica a Formosa entre las provincias con los mejores aumentos salariales del país en 2025.

Estas cifras, según Antinori, reflejan “el esfuerzo del Gobierno provincial en sostener el poder adquisitivo de sus trabajadores”, en un contexto económico adverso marcado por la caída de la coparticipación federal de impuestos.

Además, reafirmó que la gestión del gobernador Gildo Insfrán “tiene ordenadas sus cuentas fiscales”, lo que permite “afrontar los sueldos de diciembre y el SAC del segundo semestre, a pesar de la sostenida caída de la coparticipación”.

El subsecretario, también, puso en valor que el Presupuesto Provincial destina el 65% de sus erogaciones al rubro de servicios sociales, que incluye salud, seguridad y promoción social; y detalló que este mes el Gobierno está cerrando el ejercicio presupuestario 2025 y está en pleno tratamiento a nivel provincial, al igual que a nivel nacional, del Presupuesto 2026 donde se establecerán las pautas salariales del año entrante.

Esta distribución, afirmó, demuestra “una vez más que Formosa no abandonó la lógica del orden en las cuentas públicas, y tampoco a la sociedad“, manteniendo una significativa inversión social y en obras de infraestructura.

Para reforzar la importante inversión salarial, Antinori contrastó la situación provincial con la nacional y señaló que a nivel federal “el incremento ronda el 18% anual, agregado a ello un impacto de despidos de más de 58.000 agentes públicos“.

Asimismo, subrayó que el salario mínimo de bolsillo garantizado en Formosa tuvo un incremento del 63% en el año, en esa categoría, pasando de $540.000 en enero 2025 a $880.000 actualmente, situación que contrasta con el orden nacional donde el salario mínimo es de $334.800, “evidenciando la notoria disparidad en detrimento de los empleados públicos y privados a nivel nacional“.

Con estos indicadores, el Subsecretario remarcó que la provincia cierra el 2025 con uno de los mayores incrementos salariales a nivel país, consolidando una política de ingresos que no sólo acompañó, sino que supera los valores de la inflación.

Esto es el resultado de una decisión política que prioriza el bienestar de sus trabajadores y sostiene el poder adquisitivo aún en un contexto económico nacional adverso. De esta manera, Formosa reafirma su liderazgo en materia salarial y su compromiso permanente con el empleo público y la estabilidad económica.



