El Hospital de Villa Escolar realizó una jornada de desparasitación y vacunación en el JIN N°24 y la EPEP N°52

La propuesta incluyó acciones preventivas de desparasitación y vacunación a niños y niñas de ambas instituciones educativas, acompañadas por una charla destinada a alumnos, docentes y padres sobre la prevención y el abordaje de la pediculosis.

El Hospital de Villa Escolar llevó adelante una jornada destinada al cuidado de la salud de los escolares de la localidad, que se desarrolló en el Jardín de Infantes Nucleado (JIN) N°24 y en la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N°52.

En ese marco, un equipo del efector sanitario se trasladó hasta las instalaciones de la mencionada escuela de nivel primario, donde realizó acciones de desparasitación y la aplicación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar que los pequeñas tengan completos los esquemas de cada vacuna.

Bajo el lema “Por un Niño Sano y mucha Vida”, la actividad tuvo como destinatarios a los niños y niñas que asisten al nivel inicial, como también a los alumnos de 1° y 6° grados de la EPEP N°52.

Al respecto, la directora del Hospital de Villa Escolar, la doctora Dayana Chacón, comentó que, en esta oportunidad, el equipo de salud estuvo integrado por “médico, enfermeros, vacunadora y enfermera a cargo del área materno infantil”.

En primera instancia, se hicieron “controles antropométricos de peso y talla a todos los escolares”. Y, posteriormente, se procedió a la desparasitación “para el tratamiento de la parasitosis intestinal”, que incluyó la medicación indicada para estos casos “que consiste en una suspensión oral, suministrada de manera totalmente gratuita”.

Asimismo, se efectuó un estricto control de los carnets de vacunación y, en los casos necesarios, fueron aplicadas las dosis faltantes para que las niñas y niños en su totalidad “puedan tener al día los esquemas correspondientes a cada una de las vacunas incluidas en el Calendario de Vacunación, según la edad”.

En ese sentido, la profesional precisó que, tal como viene implementando el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano en todo el territorio provincial, mediante diversas estrategias, se puso especial énfasis en la aplicación de la vacuna Triple Viral, que previene el sarampión, con la finalidad de evitar el ingreso del virus a la provincia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, con la presencia de casos en algunas provincias argentinas y en países vecinos.

“También en la vacuna Triple Bacteriana Acelular” que previene el coqueluche, más conocida con el nombre de tos convulsa, debido a los casos registrados también en la Argentina “y la vacuna HPV” destinada a prevenir el cáncer de cuello uterino.

Por otra parte, señaló que, además, el equipo de salud ofreció una charla informativa destinada a la comunidad educativa: alumnos, docentes y padres, orientada a la prevención de la pediculosis.

Durante la misma, explicaron en qué consiste esta patología, cómo se transmite y cuál es su agente transmisor (el piojo) y cuál es el tratamiento adecuado para su eliminación, recordando que en el hospital la medicación para su tratamiento -shampoo y loción capilar- se entrega de manera completamente gratuita. Al finalizar la charla, fue entregado a los niños y a las familias.

Para concluir, la doctora destacó que estas acciones se enmarcan en las políticas públicas de salud trazadas por el Gobierno de la provincia de Formosa con el fin de promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas y en todas las etapas de la infancia.



