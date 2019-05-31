Valor Agregado del PAIPPA realizó capacitación para la elaboración de panes dulces navideños

Previo a las fiestas de fin de año, técnicos del Área de Valor Agregado del Instituto PAIPPA llevaron adelante una nueva capacitación con productos tradicionales de estas fechas festivas.

La jornada se realizó en el Hospital Distrital N° 8 del barrio capitalino Eva Perón, junto al equipo interdisciplinario del Servicio de Salud Mental de dicha institución. Se elaboraron panes dulces navideños con frutas abrillantadas caseras y chips de chocolate.

Según se destacó, el fin de estas capacitaciones es que cada familia pueda elaborar sus propios alimentos en el hogar y también generar ingresos económicos con la venta de estos productos.

En ese marco, la licenciada Karina Beckley, responsable de dicha Área del PAIPPA, destacó que “hace más de 15 años trabajamos junto al pequeño productor en la meta principal que es pueda aprovechar al máximo la materia prima de estación que tiene en su localidad”.

En ese sentido, explicó que “a través de las buenas prácticas de manufacturas” se brindan las herramientas para que efectúen el agregado de valor a esa materia prima que no pudo ser comercializada o consumida, a los fines de que “tengan la posibilidad de almacenarla, conservando su calidad”, subrayó.

“Las buenas prácticas de manufacturas son los principios básicos de higiene personal y de las herramientas o utensilios que se utilizan para producir –indicó-. Por eso, es muy importante la esterilización, la conservación y cómo debe ser el envasado, ya que el conjunto hace a la calidad de las elaboraciones, sin agregados químicos y esencias, porque trabajamos 100% artesanal y natural”.

Es así que se hace énfasis en elaboraciones como conservas tanto dulces como saladas, teniendo en cuenta que “el PAIPPA busca el auto-sostenimiento del pequeño productor y desde el Área trabajamos en ello y lo logramos día a día”, finalizó.



