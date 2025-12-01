Se lanzaron los Carnavales PozoTigrenses 2026

El pasado miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, se realizó el lanzamiento oficial de los Carnavales PozoTigrenses 2026, instancia que dio inicio a una nueva edición de esta celebración tradicional que forma parte de la identidad cultural de la comunidad de Pozo del Tigre que tendrá lugar el 13 y 14 de febrero.

Al respecto, el intendente local, Andrés de Yong, dialogó con la Agencia de Noticias de Formosa y expresó que “para nosotros es una gran alegría estar haciendo el anuncio de una edición más de este evento que vivimos todos los años con una gran alegría”.

En esta oportunidad, explicó, se sumó la empresa Beer Monkey al trabajo que vienen realizando, cada temporada, con el Gobierno provincial y en Municipio.

“Tenemos ganas de que los Carnavales PozoTigrenses sean reconocidos provincial y nacionalmente, donde todos los lugares de otras provincias nos pueden estar visitando y vean lo que tenemos aquí en Formosa”, sostuvo.

Y agregó que esta actividad es una opción más de turismo y de trabajo para la gente de la localidad, al mismo tiempo que, aseguró, “es muy lindo para los que conocen, no se van a olvidar nunca de estos carnavales”.

Asimismo, confirmó que las fechas de realización se fijaron para el 13 y 13 de febrero y puso en valor la colaboración de empresas importantes, como la mencionada anteriormente, que tendrán la gran responsabilidad de la coordinación.

“Todos conocemos nuestro pueblo y el gran trabajo de las comparsas y la expectativa de la gente de visitar Pozo del Tigre, y esto fue llevando al crecimiento, que cada vez que nos visiten más gente, otras comparsas de otros lugares de las provincias que quieran ir a los carnavales”, indicó.

Y añadió: “Hoy esta empresa que se anima a trabajar, invertir, que hagamos un trabajo en conjunto para que estos carnavales sean reconocidos tanto provincial como nacionalmente, para nosotros es un orgullo”.

De esta manera, de Yong también celebró la incorporación de la Subsecretaría de Empleo que “apoya y apuesta a los emprendedores gastronómicos, con capacitación, trabajo, e insumos”.

“Y esta vez el emprendedor pozotigrense va a tener un lugar donde va a poder trabajar en sus dos días de corso”, informó; y, adelantó, que habrán otras novedades como tribunas y nuevos espacios en todo el corsódromo.

“Y un lugar donde las familias que nos visiten tengan un sector que ellos prefieran o donde quieran ubicarse, totalmente acomodado a la altura de las circunstancias”, garantizó.

Por último, el jefe comunal reiteró la invitación a toda la comunidad formoseña a acercarse el 13 y 14 de febrero a “la capital provincial de la alegría” porque “no se van a arrepentir, la van a pasar bien y jugar con nieve”.







