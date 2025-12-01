El FONTEX realizó la última entrega anual de uniformes a la Policía

Este jueves 11, el programa FONTEX, llevó adelante la última entrega del año de uniformes para la Policía de la provincia de Formosa que consistió en 4200 prendas que completan el total de 24.598 acordado para este 2025.

El coordinador de FONTEX, Néstor Sosa, detalló a la Agencia de Noticias de Formosa que se trató de conjuntos de camisa y pantalón de fajinas, chombas y equipos completos para aspirantes: remeras, chombas, buzo, pantalones y gorras.

“Todas fueron hechas acá en Formosa, ninguna se compró de otro lado, ni nada por el estilo, fueron prendas que a medida que pasa el tiempo la Policía nos va diciendo cuál podemos mejorar y nosotros vamos mejorando tanto en diseño como en tela y en confección”, indicó.

De esta manera, Sosa recordó que hace aproximadamente 10 años que entregan el total de la indumentaria policial confeccionada por FONTEX, a excepción de “lo que es de etiqueta” porque “eso no trabajamos nosotros, no es nuestra especialidad” pero sí “todo lo que sea de fajina para los distintos grupos con los que cuenta la fuerza policial”.

“Es una importante inversión y sobre todo es una reducción de gasto hacerlo así, en vez de comprar en otra provincia, estas prendas se hacen acá; y ese dinero de comprase queda acá en la provincia y genera cierto un círculo virtuoso económico”, explicó.

Y añadió: “Ese es el orgullo nuestro del FONTEX y del Estado, que todo quede acá en la provincia. Lo que necesitamos lo producimos en Formosa”.

Por último, el referente del Programa, anticipó que ya hubo diálogo con el Jefe policial para continuar con esta labor en el año entrante “y nos estaba diciendo que ahora iba a haber nuevos grupos y que nos iban a pasar la información para ir diseñando ya los futuros uniformes que necesitan”; y cerró: “Pero ya hay compromiso de hacerlo al 100%”.



