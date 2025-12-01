Se concretó el 3° Encuentro de Red de Bibliotecas

La Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Sociocultural, llevó a cabo este jueves 11, por la mañana, el 3° Encuentro de Red de Bibliotecas, en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial.

Al respecto, la directora del área, Graciela Buiatti, conversó con AGENFOR y recordó que esta Red fue creada durante este año con el fin de trabajar, de forma mancomunada, con las bibliotecas de las instituciones públicas pero, también, con las populares.

“En este trabajo conjunto, la idea fundamental es que los libros, sobre todo de autores formoseños o de autores regionales, figuren en la página del Gobierno para que las personas que quieran ver, investigar, lo puedan realizar ya desde ahí, es decir, que esté disponible para todo el público”, indicó.

Asimismo, apuntó a trabajar, de forma conjunta, en las acciones que realiza cada biblioteca, pero también en los conversatorios, en los talleres y en las capacitaciones para todos los bibliotecarios.

“Ya estamos en la tercera reunión, recién los felicitaba por haberlo logrado y que estén presentes muchas de las bibliotecas de la ciudad y de la provincia”, señaló.

De esta manera, la funcionaria consideró que el balance de estos encuentros es “muy positivo”, primero “por haberlo logrado” y, segundo, “por la cantidad de instituciones que participan”.

Sobre el final, Buiatti destacó la participación de las bibliotecas y adelantó que “esperamos poder firmar un convenio con ellas y seguir trabajando juntos”.



