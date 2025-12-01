La Agencia de Desarrollo Empresarial realizó su acto de cierre de año reconociendo a instituciones, empresas y emprendedores

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) de Formosa llevó adelante su acto de cierre de año, un encuentro que reunió a instituciones, empresas, emprendimientos y actores claves del sector productivo provincial.

La actividad se desarrolló en el marco de la última capacitación del año, espacio que simboliza el trabajo sostenido que la Agencia impulsa para fortalecer las capacidades del entramado económico local en el cual 1.300 personas se capacitaron en diversas formaciones y programas este número refleja el compromiso sostenido de la institución con el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo productivo de la provincia.

Durante el acto, la ADE entregó certificados de reconocimiento a organizaciones e instituciones que acompañaron activamente las distintas actividades desarrolladas a lo largo del 2025, destacando su compromiso, participación y articulación permanente. Asimismo, se reconoció a empresas de innovación y al sector financiero por su aporte al crecimiento y modernización del ecosistema emprendedor.

Se entregaron reconocimiento a Laformed, Nutrifor, AC Colchones y en representación de los muchos emprendimientos a Sheep al Paso por su dedicación, su espíritu innovador y su presencia activa en los espacios de capacitación y articulación.

Además al Banco Formosa, a la Federación Empresarial hotelera y Gastronómica de Formosa, a la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa y a la Empresa Épica - Empresa Provincial de Innovación y Conocimiento Abierto por su dedicación, su espíritu innovador y su presencia activa en los espacios de capacitación y articulación.

Por otra parte, se destacó al Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, doctor Jorge Ibañez, del subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza por acompañar de manera activa cada acción de la ADE destinada a fortalecer la matriz productiva de la provincia.

El presidente de la Agencia, Jorge Antueno, hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto y en el rol estratégico que cumple cada actor para impulsar el desarrollo empresarial provincial.

“Este año demostramos que el esfuerzo compartido genera resultados concretos y nos permite proyectar nuevas oportunidades para el crecimiento”, expresó.

Con este cierre, la ADE reafirma su compromiso de continuar impulsando programas de formación, acompañamiento y desarrollo competitivo para emprendedores, pymes e instituciones durante el próximo año.



