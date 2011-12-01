El Colorado: Fernando Brignole asumió como Concejal y fue elegido Presidente del Honorable Concejo Deliberante

En una emotiva sesión preparatoria, Fernando Brignole juró como Concejal de El Colorado y asumió la presidencia del Honorable Concejo Deliberante. Durante el acto, se entregaron los certificados a los concejales electos en las elecciones del 29 de junio, y se formalizó la jura correspondiente.

“Hemos jurado y comenzamos a ejercer nuestras funciones gracias al apoyo del pueblo. Estoy profundamente agradecido con los militantes, con mi partido y, sobre todo, con los ciudadanos de El Colorado por haber confiado en este equipo de trabajo”, expresó Brignole, quien destacó la importancia del respaldo popular en su nombramiento.

El nuevo presidente del Concejo Deliberante subrayó, además, el compromiso del equipo de trabajo de la actual gestión. “Como bien señala el intendente Mario Brignole, estamos comprometidos con el trabajo en equipo, siempre con el objetivo de mejorar nuestra comunidad”, aseguró.

Finalmente, Fernando Brignole destacó la labor del Secretario Legislativo, Roberto Alfonso, y del Pro Secretario, Fernando Darío Martínez, resaltando su dedicación, compromiso y la lealtad demostrada a lo largo de su trabajo. “Su esfuerzo constante es fundamental para el funcionamiento del cuerpo deliberativo”, concluyó.







