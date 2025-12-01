Coordinan acciones para dar cumplimiento a la ordenanza de “Pirotecnia Cero”

El jefe de la Unidad Regional N° 1 (UR1), el comisario general Néstor Oviedo, dio detalles de la reunión de coordinación ordenada por el Comando Superior de la fuerza policial, a partir de una nota de solicitud de la Asociación “Camino Azul TEA Formosa”, para tratar el tema de la pirotecnia sonora cero con vistas a las fiestas de fin de año.

El encuentro con la presidenta de dicha asociación, Florencia Santa Cruz, fue este martes 9 en el Círculo de Oficiales de la Policía de la provincia de Formosa, y cabe resaltar que la ordenanza N° 8070/24, conocida como “Pirotecnia Cero”, prohíbe la fabricación, venta y uso de pirotecnia sonora en todo el ejido urbano para proteger a personas con TEA, ancianos, bebés y animales, promoviendo festejos más empáticos y respetuosos con el bienestar general, y su incumplimiento conlleva sanciones municipales.

Según informó Oviedo, a fin de coordinar acciones “fue una reunión amena”, no obstante, hizo hincapié en la importancia de la “concientización” con el fin de que “haya un cambio”, ya que “el uso de pirotecnia sonora causa mucho daño a las personas y a los animales”.

Por eso también, indicó: “Nosotros desde la parte policial ya hemos comenzado con los operativos de controles, venta y distribución de pirotecnia con el personal del Cuerpo de Bomberos”, de hecho, “en esta reunión también participaron la Policía Comunitaria, Género y Unidad Regional”.

Incluso, subrayó que las mencionadas áreas están “permanentemente trabajando en la parte preventiva para que las fiestas de fin de año no tengamos que lamentar accidentes”, instando a tomar conciencia del problema que causa en personas y animales.

También el jefe de la UR1 señaló que, “primero, la parte preventiva siempre se basa en hacer las notificaciones correspondientes y en caso de ser necesario, actuar en consecuencia con el secuestro de elementos que no estén autorizados legalmente para la venta”.

Sin embargo, “es imposible estar en cada lugar en que se esté arrojando pirotecnia”, ahora lo que sí se puede hacer es “una concientización en la población” de lo perjudicial que es para la salud.

Por consiguiente, “en caso de ser necesario se labrarán las actas y se dará intervención a quienes correspondan para que apliquen las medidas” en el marco de la ordenanza, dejó en claro. “Además, en esta acción trabaja la Policía con personal de Bromatología de la Municipalidad”, agregó.

Por último, el comisario general Oviedo adelantó que “coordinaron para este miércoles 10 una reunión también con la representante de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, donde se convocará a todos los jefes de las dependencias policiales del área Capital para tratar lo concerniente a las tareas preventivas en este tema que nos ocupa”.



