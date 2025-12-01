Cabrera destacó la jura de los 15 diputados electos en las últimas elecciones

El Presidente Provisional de la Legislatura, Dr. Armando Felipe Cabrera, destacó la importancia de la sesión especial celebrada este miércoles, durante la cual prestaron juramento los 15 diputados electos en los comicios del 29 de junio. De estos, 11 corresponden al Partido Justicialista (PJ) y 4 a la oposición.

El legislador justicialista subrayó que el acto de juramento es una expresión de la fortaleza democrática del país. "Este acto representa la renovación prevista por la Constitución Provincial para las elecciones de medio término", indicó Cabrera.

En este contexto, destacó la consolidación del sistema democrático, que se retomó el 10 de diciembre de 1983 gracias al voto ciudadano.

Además, adelantó que la Ley de Presupuesto provincial será tratada una vez que se sancione el Presupuesto Nacional, el cual establece los lineamientos estratégicos a seguir.







