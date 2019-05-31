El Colorado: El viernes 19 se inaugurará la nueva temporada del Parque Acuático

En comunicación con AGENFOR, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, confirmó que, el próximo viernes 19 de diciembre, será la apertura oficial de la nueva temporada del Parque Acuático en dicha localidad, que aloja no sólo a lugareños sino también a visitantes de jurisdicciones aledañas y turistas de otras provincias vecinas.

“Están las obras de infraestructura con 11 piletas pasivas. La entrada va a ser de seis mil pesos para ingresar al Parque Acuático porque el ingreso al Camping Municipal, las y los formoseños y los argentinos que quieran visitarnos, los turistas de otros países que también vienen, es totalmente gratuito los 365 días del año”, indicó.

Allí, dijo, se puede disfrutar de las canchas del vóley de playa, dos canchas de pádel con blindex, cancha de futbol 5, circuito de mountain bike, entre otras actividades.

Asimismo, el jefe comunal aclaró que la entrada al Parque para los coloradenses es de sólo tres mil pesos.

“Hay mucha expectativa para esta temporada porque las agencias de turismo, tanto de Chaco como de Corrientes, están muy activos comunicándose con nuestra Directora de Turismo”, sostuvo.

A su vez, Brignole aseguró que no hay sitios recreativos como este, menos a un precio tan accesible, ya que “Formosa tiene una belleza natural y allí pudimos, en 17 hectáreas, hacer esa mixtura de la obra de infraestructura sin tocar la naturaleza”.

Y cerró: “Siempre decimos que allí se cambia la arena y el sol por la sombra de las arboledas que tenemos con nuestros tucanes, nuestros monos, compartiendo allí con los turistas”.



