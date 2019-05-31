De cara al 2026, Formosa reafirma su compromiso con la producción local y la profesionalización de trabajadores textiles





El pasado jueves 11, el Programa Fontex realizó la última entrega del año de uniformes para la Policía de Formosa. Consistió en 4200 prendas que completan el total de 24.598 acordado para este 2025.

Sobre el tema, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, quien especificó que se distribuyó ropa de fajina, chombas, gorras, así como equipos deportivos para los aspirantes.

“Estamos muy contentos y conformes, porque aún ante la adversidad económica que estamos atravesando a nivel nacional, Formosa sigue trabajando con un programa de estas características como lo es Fontex, el cual confecciona prendas y da trabajo a 400 personas de distintas parte del territorio provincial”, expresó.

En ese sentido, puso en valor esta iniciativa, destacando que merced a “una decisión política del gobernador Gildo Insfrán, no se ha bajado los brazos y se ha seguido invirtiendo, porque para esta gestión, cada acción realizada es una inversión para todos los ciudadanos formoseños”, agregó.

Y adelantó que “ya se entregaron 95.000 guardapolvos al centro de distribución de Capital, para que después, ese equipo comience a armar los kits escolares que serán distribuidos de manera gratuita en todo el territorio provincial, como se hace año a año”, con miras al ciclo educativo 2026.

Por ello, a modo de balance, Cosenza subrayó que, en lo que respecta a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, “tuvimos un año muy positivo y beneficioso, ya que hemos interactuado con más de 200 empresas de los diferentes sectores, hemos acompañado al sector industrial con formación profesional, capacitaciones y asistencia técnica y financiera”.

Por lo tanto, para el 2026 “pretendemos seguir trabajando de la misma manera, con el objetivo de llegar a más sectores, empresarios y emprendedores, para poder continuar trabajando por una Formosa que siga generando industrias y espacios de desarrollo económico en todo el territorio provincial”, cerró.



