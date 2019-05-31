La OMS reconoce a la semaglutida como medicamento esencial
La Organización Mundial de la Salud destacó el valor de este tratamiento para enfermedades crónicas, mientras que el sistema de salud público formoseño ya lo tiene incorporado a su vademécum provincial con acceso gratuito y bajo receta médica.
En ese marco, el organismo internacional reconoció a la semaglutida, principio activo de Ozempic, como un tratamiento esencial para las enfermedades crónicas, dentro de un enfoque integral y con control médico.
La OMS destaca que este tipo de tratamientos actúa sobre los mecanismos naturales del cuerpo que regulan el azúcar en sangre y el apetito, y los considera herramientas eficaces cuando se utilizan como parte de una estrategia de cuidado de la salud que incluya hábitos saludables, seguimiento profesional y continuidad en el tratamiento.
En ese sentido, subraya que no se trata de una solución única y que no reemplaza la alimentación equilibrada ni la actividad física, sino que debe complementarse con estas prácticas.
Asimismo, advierte sobre la importancia de evitar la automedicación y alerta sobre la circulación de productos falsificados, recomendando acceder a estos tratamientos únicamente a través de los sistemas de salud oficiales.
En la provincia de Formosa, el sistema de salud público ya cuenta desde hace tiempo con la semaglutida (Ozempic) incorporada a su vademécum provincial, lo que permite su provisión gratuita a las y los pacientes que lo requieran, siempre bajo prescripción médica y conforme a criterios clínicos establecidos.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez señaló: “En Formosa este medicamento ya estaba incluido desde hace un tiempo en el vademécum provincial y se garantiza su acceso gratuito dentro del sistema de salud público, siempre bajo receta médica y con seguimiento profesional”.
En la misma línea, el Ministro remarcó que “el Gobierno de Formosa trabaja de manera permanente para mejorar la calidad de vida de las y los formoseños”, y afirmó que “contar desde hace tiempo con este tipo de medicamentos dentro del sistema público es una muestra concreta de una política sanitaria que prioriza el acceso equitativo, la prevención y el cuidado integral de la salud”.
La semaglutida ayuda a regular el azúcar en sangre, favoreciendo la producción de insulina y generando mayor sensación de saciedad, lo que contribuye a un mejor control metabólico. Su indicación principal es el tratamiento de personas adultas con diabetes tipo 2, acompañado de una alimentación adecuada y actividad física.
En determinados casos clínicos, puede formar parte de estrategias integrales para el abordaje de la obesidad, de acuerdo a los protocolos vigentes.
Finalmente, Gómez recordó que el acceso a este tratamiento se realiza exclusivamente a través del sistema de salud público formoseño, garantizando calidad, trazabilidad y seguimiento adecuado, y evitando riesgos asociados a productos de origen desconocido o falsificado.