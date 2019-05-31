El centro de salud del barrio La Pilar llevó adelante un innovador taller destinado a niñas y niños

“Pequeño Clan” es un espacio creado para cuidar la salud mental, fortalecer las habilidades emocionales y sociales, y dar apoyo en diferentes situaciones.

En el marco de las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el centro de salud “Dr. Jorge Luis Díez”, ubicado en el barrio La Pilar, puso en marcha “Pequeño Clan”, un taller grupal diseñado para atender las necesidades emocionales de las niñas y los niños en edad escolar, desde los cuatro hasta los 12 años.

Se encuentra en funcionamiento desde el mes de noviembre y surgió como una iniciativa delineada entre el área de salud mental y la dirección del efector sanitario para dar respuesta a las necesidades de la comunidad en cuanto a la atención psicológica.

“A partir de las consultas, detectamos que los niños requerían un espacio emocional propio, donde pudieran trabajar sus emociones, expresarse y vincularse con otros de manera saludable”, explicó la licenciada Tatiana Johnson, referente del área de Salud Mental del centro sanitario.

Guiado por un equipo de profesionales, los encuentros se realizan cada 15 días, los jueves a partir de las 15 horas “permitiendo sostener un proceso continuo pero que sea flexible para las familias”.

Indicó que el taller es un lugar donde los niños pueden jugar, compartir, como también construir y adquirir herramientas importantes para su vida cotidiana. “En cada encuentro se trabaja: la expresión emocional, identidad y pertenencia, juego cooperativo, la autoconfianza, las habilidades sociales, manejo de la frustración, respeto y autocuidado”, mencionó la psicóloga entre otros aspectos sustanciales.

Los asistentes al taller llegan por diversas vías como, por ejemplo, demandas espontáneas de las familias, derivaciones desde las escuelas y otras instituciones, derivaciones hechas por otros profesionales, o interconsultas internas de los propios médicos del centro de salud “cuando detectan que el niño necesita un acompañamiento psicológico”

El espacio recibe a niños que enfrentan dificultades en la expresión emocional, problemas de conducta, situaciones de timidez, ansiedad, frustración, o en otros casos, aquellos que necesitan fortalecer sus habilidades sociales. “También recibimos muchos casos que necesitan contención frente a cambios familiares, separaciones o duelos.”, ejemplificó.

Sobre las actividades que se desarrollan en el taller, señaló que son variadas e incluyen juegos, dinámicas grupales, actividades creativas, movimiento corporal, cuentoterapia y ejercicios de expresión, entre otras.

“Todo está orientado a que los chicos aprendan mientras juegan, teniendo en cuenta que es fundamental que ellos encuentren un lugar donde puedan hablar sobre lo que sienten y expresar su energía de manera adecuada”, remarcó.

Comentó, asimismo, que, además de “Pequeño Clan”, el centro de salud desarrolla el taller “Mateada Verde”, orientado a los adultos mayores. Se trata de una propuesta que se presentó, a su vez, a la Casa de la Solidaridad del barrio Obrero, como una forma más de acercamiento a la comunidad “generando un espacio de encuentro y socialización que apunta a promover el bienestar de los adultos mayores”.

Para cerrar, la licenciada Johnson expresó su agradecimiento a la directora del centro de salud, la doctora Laura Martínez “por su gran apoyo para el fortalecimiento del área de Salud Mental, lo que permite el desarrollo de espacios tan importantes y necesarios como estos”, destacó.

A su vez, agradeció al Gobierno provincial y al Ministerio de Desarrollo Humano por su compromiso con el cuidado de la salud mental, asegurando que la población de todas las edades encuentre la atención y el acompañamiento adecuado.



