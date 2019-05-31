La delegación de María Cristina disfrutó de la Capital en el marco del Programa “Conociendo mi Provincia”

En el marco del Programa Provincial “Conociendo mi provincia”, la delegación de la EPEP N° 261 con Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), visitó la ciudad de Formosa y realizó un recorrido por los puntos más destacados de la Capital.

Cabe destacar que este programa se lleva adelante por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo.

De esta manera, más de 20 estudiantes y docentes disfrutaron del Complejo Paraíso de los Niños, el Parque Acuático “17 de Octubre”, el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, el Cine Teatro Italia y más.

La profesora de Educación Física, Cecilia Ferreira, quien trabaja en la EPEP N° 261 y acompañó a la delegación, detalló las actividades realizadas y el impacto que generaron en los estudiantes, muchos de los cuales conocieron la Capital por primera vez.

Explicó que “es una institución que pertenece a la etnia Wichí” y puntualizó que “desde el martes 9 estuvimos haciendo paseos, recorridos y tours con el equipo de la Secretaría General”.

Precisó que “la delegación se conformó por 29 integrantes y para muchos de ellos fue la primera vez en la ciudad capital”.

Asimismo, señaló que estuvieron en el Parque Acuático “17 de Octubre”, donde “los chicos se divirtieron, disfrutaron de todas las piletas y los toboganes, y estaban contentísimos de lo grande que era”.

También comentó que hicieron un recorrido cultural “visitando el cine, el Paseo Costanero y el museo donde conocieron la historia de nuestra provincia, volviendo al pasado y estuvieron felices”, afirmó.

La profesora Ferreira se refirió a la excelente conducta de los alumnos de la zona, destacando que el trabajo con ellos “es la gloria por la tranquilidad que uno trabaja”.

Y expresó que “los chicos no querían regresar”, marcando que “lo disfrutaron muchísimo”.

Por todo esto, como muestra de gratitud, los alumnos realizaron una emotiva “cantata navideña en Wichí” para los organizadores del programa.

“Agradezco al Gobierno de Formosa y al equipo de la Secretaría General por este programa y porque nos hizo parte de este paseo, que permitió que podamos traer a los chicos y verlos felices”, concluyó la profesora, destacando el impacto positivo del programa.







