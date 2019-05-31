Los pacientes de salud mental se preparan para los festejos tradicionales de las fiestas de fin de año

Con talleres terapéuticos, propicios para incentivar al desarrollo de sus capacidades, creatividad y autoestima.

En el marco de las actividades llevadas a cabo en el Hospital de Día Explorando Caminos, que depende del Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N°8 "Eva Perón", los pacientes trabajaron en la confección de diversos elementos decorativos en alusión a las fiestas de fin de año que se aproximan.

Esta iniciativa forma parte del amplio tratamiento terapéutico que brinda el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) para estos pacientes y que se desarrollan por medio de distintos talleres, destacándose en esta ocasión el de Manualidades, donde los participantes elaboraron centros de mesa utilizando material reciclable.

Esta actividad no solo fomenta la creatividad, sino que también potencia las habilidades psicomotrices y la capacidad de seguir consignas por parte de los pacientes, según comentaron desde el equipo terapéutico a cargo.

El jefe del Servicio de Salud Mental, el doctor Norberto Ramírez, recordó que esta actividad se repite anualmente con el objetivo de trabajar en el desarrollo y la habilidad psicomotriz de los pacientes, estimulando, a su vez “la comprensión de las consignas durante estas fechas tan especiales y significativas para la comunidad", agregó.

Durante la jornada, los participantes mostraron un notable interés y compromiso con la tarea asignada, lo que reafirma que estos espacios terapéuticos están diseñados para fomentar una mayor capacidad de independencia y apuntar a la reinserción socio-comunitaria de los pacientes.

Además, estas actividades proporcionan acompañamiento y contención, permitiendo a los usuarios del Hospital de Día, trabajar aspectos fundamentales como las normas de convivencia, la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la tolerancia y el auto-reconocimiento de sus capacidades.

En el cierre, el médico psiquiatra enfatizó, que el equipo de salud mental que acompaña estas instancias promueve el fortalecimiento de los vínculos de los pacientes, tanto con sus pares como con otras personas de su entorno, facilitando así la ubicación témporo-espacial relacionada con fechas conmemorativas como las Fiestas de Fin de Año.















