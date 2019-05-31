Despiste y vuelco de una camioneta terminó con un fallecido

La víctima fue identificada como Crecencio Cáceres, de 62 años

Una Toyota Hilux despistó y volcó en la Ruta Nacional N° 86, a cinco kilómetros de la segunda ciudad, y su conductor falleció; mientras que el acompañante permanece internado en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo”.

El hecho de tránsito se produjo el jueves último, alrededor de las 19:45 horas, y los integrantes de la Subcomisaría Primero de Mayo acudieron al requerimiento realizado a la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

Según las averiguaciones, el conductor de 62 años circulaba en la camioneta por la mencionada ruta, acompañado de un hombre de 32, y por cuestiones que se tratan de establecer perdió el control del vehículo, que despistó y volcó.

El personal del SIPEC acudió al lugar y constató la muerte del chofer, mientras que el acompañante fue trasladado hasta el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” donde permanece internado.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Mariela Portales, y la fiscal de turno Dra. Gloria Melo, quienes acudieron al lugar y direccionaron las actuaciones.

Por su parte, efectivos de la Delegación Policía Científica documentaron la escena del hecho; mientras que los bomberos trasladaron el cuerpo, identificado como Crecencio Cáceres, hasta la morgue judicial para su autopsia y después lo entregaron a sus familiares para su inhumación.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.



