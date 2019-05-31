Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones en el Paraíso de los Niños y el Parque Acuático

La directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, la profesora Guadalupe Robles, anticipó que la fecha de inicio de las colonias de vacaciones organizadas por el Gobierno provincial será el 5 de enero del 2026.

“Como todos los años, desde el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo y los organismos que están involucrados en la temporada de verano, ya comenzamos la publicidad para las inscripciones a las colonias de vacaciones, tanto del Complejo Paraíso de los Niños, como el Parque Acuático ‘17 de Octubre’”, indicó según recabó AGENFOR.

Destacó que estas tradicionales propuestas veraniegas iniciarán el lunes 5 de enero del año próximo, marcando que en el caso del Paraíso de los Niños “tendremos colonia en el turno mañana y en el turno tarde, así como también aquagym para mayores de 18 años”.

Del mismo modo, adelantó que en las piletas de ese complejo además habrá una escuela de natación que dictará clases para niños de seis a doce años.

En cuanto a las inscripciones, explicó que “les decimos a las familias, a las mamás, los papás o los tutores, que existe un QR, ya que ahora la tecnología nos facilita mucho, entonces pueden inscribirse. Allí les pedirán algunos datos, sobre todo porque se trata de menores”.

Al realizar dicho trámite, “se despliega una solapa donde piden datos de los tutores, con lo cual (los niños) podrán participar tanto de las colonias como de la escuela de natación”.







