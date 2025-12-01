Argañaraz lamentó la utilización de la comunicación para promover violencia digital: “a mí no me van a meter miedo”

Mediante entrevista telefónica en el programa “Ante todo, mucha calma”; tras denunciar públicamente ser víctima de violencia política de género, la Concejala María del Carmen “Petu” Argañaraz, respondió a quienes la atacan.

Refiriéndose a la violencia digital con la que buscan afectarla, aseguró que: “buscan generar temor, lo hacen para que una no salga y tenga miedo. No les tengo miedo”, remarcó.

En ese sentido, dejó claro que la finalidad es opacar su labor mediante noticias falsas y agresiones en redes sociales, cuestionó el rol de pseudoperiodistas: “Es una lástima que algunos se digan comunicadores sociales y se muevan de esa manera. Son mercenarios de la comunicación porque alguien les paga para operar como lo hacen”.

Por último, confió en el respaldo de la ciudadanía y destacó la importancia de sostener la tarea cotidiana:

“La gente sabe del trabajo que se hace, nosotros tenemos que trascender trabajando y demostrando con el ejemplo, siempre para la gente”, expresó y reafirmó su compromiso político: “A mí no me van a meter miedo. Venimos construyendo y creciendo, y eso a algunos les molesta”.







