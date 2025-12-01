Continúa el embellecimiento de espacios verdes en la ciudad

Desde la Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad capitalina prosiguen las acciones para el embellecimiento de los espacios públicos, el que se acentúa actualmente con la llegada inminente de las fiestas de fin de año, sumando ornamentos de producción propia en plazas y plazoletas, sin dejar de lado el cuidado de la flora y el arbolado urbano.

Mercedes Casals, titular del área, indicó “estamos haciendo hincapié con nuestras cuadrillas en el arreglo de las plazoletas y platabandas de las avenidas, ya que nos encontramos en proximidades de las fiestas y es lindo recibir a los visitantes con una ciudad en condiciones, limpia y ordenada”, comentó. “Propio de esta época, estuvimos colocando ornamentación navideña que se produce en nuestra carpintería con material reciclado, esto es en espacios verdes y recreativos distribuidos en la ciudad”.

En cuanto a los trabajos diarios, la funcionaria comunal aseguró “atendemos diariamente a vecinos y vecinas, ya sea mediante nuestro canal de comunicación que es el 0800-9999-147, en la sede de la Dirección sita en Av. 9 de Julio y Saavedra, o en el Vivero Municipal, donde contamos con personal capacitado para aconsejar en cuanto al cuidado y mantenimiento de plantas y árboles, consulta que se hace frecuenta en estas épocas de mucho calor”, dijo.

Con respecto al arbolado urbano, cuyo mantenimiento y cuidado es necesario porque se requiere mucho en esta época del año, Casals señaló que “es bueno recordar que en el primer año de gestión se entregaron aproximadamente 1.500 árboles, y ahora estamos excediendo los 8.500 hasta este último mes, teniendo en cuenta que nosotros seguimos plantando, próximamente completando sobre la Av. Ribereña, tarea que se replica también respondiendo solicitudes de vecinos y arborizando espacios verdes en los barrios nuevos”, explicó.

“Desde inicios de gestión llevamos plantados ya más de 40 mil árboles, lo que significa un orgullos para nosotros, más teniendo en cuenta que son producciones que salen desde el vivero, partiendo de las semillas que son germinadas e injertadas allí con todo el proceso que conlleva, con lo que fuimos incorporando más de 20 especies nativas con las que antes no contábamos en el lugar”, dijo la funcionaria para finalizar.



