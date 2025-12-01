Senadores y Senadoras Peronistas recibieron a la CGT para analizar la futura reforma laboral que impulsará el gobierno

Senadoras y senadores nacionales del Bloque Justicialista y del Bloque Convicción Federal recibieron hoy a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la Cámara Alta, donde acordaron rechazar cualquier propuesta que busque quitarle derechos a los trabajadores argentinos, ante la eventual reforma laboral que pretende impulsar el gobierno.

Al respecto, el senador porteño Mariano Recalde explicó que “hasta el momento no hay ningún proyecto oficial de reforma”, pero aclaró que, en cambio, sí han circulado borradores que contienen “propuestas espantosas para los trabajadores, los perjudican, abaratan los despidos y el costo laboral”.

Para el legislador, que ofició de vocero del encuentro que duró más de dos horas, el gobierno nacional no tiene otra propuesta para las empresas que bajarle y quitarle derechos a los trabajadores”.

“Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones”, arremetió y afirmó que con la conducción cegetista se estableció una posición común en el mismo sentido.

“Acordamos trabajar juntos en unidad, seguir sumando voluntades para ampliar el espectro opositor a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, tener mano de obra esclava, y facilitar los despidos más que facilitar las contrataciones, en este contexto económico”.

Al respecto, Recalde señaló que además se determinó iniciar una campaña de esclarecimiento en todo el país para denunciar que “esta reforma es un desastre”.

Mientras, el triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, respondió que el Consejo Directivo de la central sindical se reunirá “mañana para definir por mayoría eventuales acciones si la reforma laboral del gobierno es con quita de derechos”, ante una consulta del periodismo acerca de posibles medidas a adoptar, al término de la reunión que se realizó en las oficinas del Bloque Justicialista, en el segundo piso del Palacio Legislativo.

Del encuentro, que encabezó el senador nacional por Formosa, José Mayans, participaron, entre otros, las senadoras Juliana di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Fernando Salino (San Luis), el triunvirato de la CGT integrado por Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Sindicato del Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros); el dirigente Gerardo Martínez (UOCRA), y los diputados nacionales de extracción sindical Hugo Yasky, Vanesa Siley, Mario “ Paco” Manrique y Hugo Moyano (hijo). También, dijeron presente las senadoras y los senadores Adán Balh (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), María Teresa González (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Carlos Linares (Chubut), Florencia López (La Rioja), Ana Marks (Río Negro).

Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Martín Soria (Río Negro); así como los dirigentes José Lingieri (Obras Sanitarias), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Maia Volcovinsky (Judiciales), José Minarribegaray (SETIA), Norberto Di Próspero (APL), Pablo Flores (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos), y la ex ministra de Trabajo y actual diputada nacional Raquel “Kelly” Olmos.