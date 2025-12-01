Más de 150 negociaciones en la Ronda de Negocios del Programa Capacidad Proveedora PyME

La segunda edición del Programa Capacidad Proveedora PyME, puesta en marcha por la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, consolidó un espacio estratégico de vinculación entre empresas demandantes y proveedoras locales, generando un volumen récord de negociaciones y un nivel de interés que refleja el potencial de crecimiento de la producción formoseña.

En esta edición participaron empresas demandantes de los sectores de supermercados, mayoristas y ferreterías industriales, entre ellas, APA Supermercados, Mundo Consumo, Carrefour, Alfa Nea, Román Ferretería y Pinturería, Bufil SRL, Rolón Motosierras y Qué Luz.

Durante los 4–5 meses de relevamiento se visitaron 102 empresas locales, de las cuales 63 fueron seleccionadas por su potencial de satisfacer la demanda. También se realizó un proceso de formación para proveedores con encuentros de capacitación y asistencia técnica especializada.

Ronda de negocios en números

Se realizó una jornada de vinculación y rondas de negocios que reunió un total de 156 negociaciones, de las cuales el 93,59% correspondió con un emparejamiento eficiente entre oferta y demanda.

En 38 negociaciones (24%), los proveedores lograron dejar presupuestos, lo que representa un indicador firme de oportunidad real de negocio. Además, se generaron 158 vínculos y matcheos entre empresas, sumando negociaciones directas durante el networking.

Los resultados muestran que el programa no solo facilita el encuentro, sino que abre puertas reales para futuros acuerdos:

● 70,7% de las negociaciones acordaron una próxima reunión.

● 22,4% quedaron a la espera de respuesta del cliente.

● 6,8% derivaron en el pedido de una propuesta formal.

En total, el 77,5% de las negociaciones fueron favorables para los proveedores, consolidando un clima de oportunidad y crecimiento local.

El nivel de interés general también fue destacado: el 78,2% de las negociaciones tuvieron un interés alto, el 20,4% un interés medio, y solo 1,4% un interés bajo.

Participación destacada de empresas demandantes y proveedoras

En promedio, cada empresa demandante realizó siete negociaciones. Los líderes en participación fueron APA Supermercados, Alfa Nea, Román Ferretería y Pinturería, Mundo Consumo, Rolón Motosierras, Qué Luz y Bufil SRL.

Además, el promedio general fue de tres negociaciones por proveedor. Entre los más activos se destacaron:

● El Afortunado: nueve negociaciones

● Dexbo y La Oficina del Seguro: siete negociaciones

● Creartex, Ephiset Consultora, Huella Verde y Mazza Electricidad: seis negociaciones

● FormoPack Express: cinco negociaciones

Estos números reflejan un protagonismo creciente del entramado productivo local y una articulación público-privada cada vez más sólida.

Los resultados del evento muestran que Formosa sigue fortaleciendo su ecosistema empresarial, impulsando el desarrollo industrial y generando nuevas oportunidades comerciales para las PyMEs locales.

El Programa Capacidad Proveedora PyME confirma que, con planificación, relevamiento, capacitación y acompañamiento técnico, la producción local puede ampliar su participación en cadenas de valor y avanzar hacia mayores niveles de competitividad. En síntesis, se trató de una edición altamente exitosa, con una articulación eficaz entre oferta y demanda y un fuerte potencial de nuevos acuerdos comerciales.



