Rechazaron en Formosa la reforma laboral de Milei, con una manifestación que se concentró en la plaza San Martín

Convocada por la Delegación Regional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), en la plaza San Martín de la ciudad de Formosa, frente al busto del general Juan Domingo Perón, se concentró en la tarde de este jueves 18 la manifestación en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional.

Esta medida fue replicada en distintas ciudades del país y la concentración más grande fue en la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El delegado regional de la Delegación Regional de la CGT, Hilario Martínez, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre esta convocatoria, destacando que fue amplia “para repudiar y rechazar las políticas de precarización, quitándoles todo tipo de derechos a los trabajadores y eso, de ninguna manera, el movimiento obrero lo va permitir”, dejó en claro.

“Es decir que estamos en plena lucha”, esbozó contundente, porque alertó que “está en juego el país porque pretenden que la República Argentina sea una colonia de los norteamericanos”.

En cuanto a la convocatoria en la plaza San Martín, declaró Martínez que se invitó, “sin excepción, a todos los sindicatos, organizaciones sociales, partidos y agrupaciones políticos”, ya que el proyecto de reforma laboral “nos atañe a todos porque nadie se salva con lo que quiere hacer Milei, aunque algunos piensen lo contrario, pretendiendo dividir al movimiento obrero”.

En ese sentido, remarcó en que “acá es tiempo de sumar y salir a la calle todos juntos para frenar estas políticas” de la gestión libertaria.

En la misma línea, Aníbal Alarcón, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, otro de los gremios que adhirió a esta movilización contra la reforma laboral, enfatizó que tanto este proyecto como todos los demás que quieren imponer desde la gestión de La Libertad Avanza (LLA) son “un riesgo y un retroceso salvaje” en materia de derechos adquiridos.

Acusó que prácticamente quieren “volver a la época de la esclavitud. Por eso rechazamos por completo todos los temas de la reforma laboral desde el sector mercantil, acompañando a la CGT”.

Isabelino Idoyaga, secretario general de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por su parte, expresó que “el pueblo trabajador se movilizó en todo el país porque es lógico, no es solo la reforma laboral, sino que hay muchas otras cuestiones de quita de derechos y de leyes que pretende aprobar este nefasto Presidente”.

Y reflexionó también en que “hay que crear conciencia de que cada uno de los trabajadores de las provincias se verá afectado enormemente si se llega a aprobarse la reforma laboral”.

No obstante, ante la noticia de que se postergó su tratamiento al posponerse el debate en el Congreso de la Nación para febrero, Idoyaga aseguró que esto es consecuencia de las manifestaciones, “es decir que tomaron nota de la masividad de los actos en todo el país”.

Ante esto, reafirmó diciendo que “vamos a seguir porque este es el inicio de la lucha”.

“Estamos todos juntos los trabajadores, unidos con el pueblo y la parte política también nos acompaña, porque esto nos afecta a todos, y principalmente al Gobierno de Formosa”, enfatizó y subrayó al concluir: “En Formosa hay una unidad férrea”.



