La comuna desarrolló su plan de acción en distintos sectores del ejido urbano





Son varios los sectores que se vieron beneficiados con la intervención municipal este viernes, a través de distintas acciones relativas al mantenimiento de calles, erradicación de residuos y la puesta a punto de desagües pluviales, trabajos todos a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

En los barrios Lisbel Rivira, Solano Lima y San Juan I, las taras consistieron fundamentalmente en la mejora de arterias a través de la limpieza de traza, perfilado, compactación de calles y rellenos en sectores puntuales, a lo que se agregó el levantamiento de residuos no convencionales y restos de cuneteo.

Por su lado, en los barrios 7 de Mayo y Nueva Pompeya se llevó a cabo la limpieza y movimiento de suelo, en el último de ellos para la ampliación de banquina, a la vez que en los barrios Las Orquídeas y Simón Bolívar se hizo lo propio con el perfilado de calles.

Asimismo, en el Bº Juan Pablo II el trabajo se enfocó en la limpieza de perfilado en su camino alternativo, mientras que se ejecutó el cuneteo mecánico en Urbanización San Isidro. El perfilado también se concretó en el Bº 20 de Julio, mientras que se ejecutó un plan de bacheo en otras calles pavimentadas de la zona norte.

Finalmente, en el balneario Parque Arenas, máquinas y operarios tuvieron a cargo el movimiento de suelo, perfilado y relleno del acceso, sumando la limpieza en toda la zona de playa.



