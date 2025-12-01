Bromatología Municipal mantuvo reunión para coordinar el control de la comercialización de pirotecnia

Durante la mañana del miércoles, la Dirección de Bromatología de la comuna capitalina se reunió con miembros de la Policía de la Provincia e integrantes de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, quienes se pusieron a disposición para coordinar y cooperar en los controles para verificar el cumplimiento de la ordenanza 8070/24.

Al respecto, el director de Bromatología, Jorge Tarantini, precisó: “Tuvimos una reunión para coordinar los trabajos que se vienen llevando adelante para el control y la prevención de la utilización y comercialización de productos artificiales, tanto sonoros como no sonoros”.

En ese sentido, el funcionario explicó que “los productos sonoros están totalmente prohibidos, mientras que la venta de pirotecnia lumínica tiene que realizarse en comercios habilitados. En el caso de que no cuenten con una habilitación, estos productos serán decomisados y destruidos, y se labrará un acta de infracción a los comercios”.

“Los que quieran obtener la habilitación para comercializar estos productos pirotécnicos autorizados deben dirigirse a la Dirección de Bromatología, retirar un formulario y completarlo, y luego llevarlo al Cuerpo de Bomberos de la Provincia. Una vez que se aprueben las características de la actividad, el área de Bromatología extenderá una habilitación por 30 días”, añadió.

Así mismo, aclaró que, ante el incumplimiento de la ordenanza, una vez labradas las actas de infracción, será el Juzgado de Faltas del municipio el encargado de disponer los montos de la sanción económica y si amerita la clausura preventiva del comercio.

Para concluir, Tarantini remarcó que es muy importante la participación ciudadana para denunciar el incumplimiento de la ordenanza 8070: “Hemos incorporado dos líneas telefónicas para que los vecinos y vecinas denuncien, de modo que podamos intervenir de manera inmediata: 3705456202 y 3704039256”, expresó.



