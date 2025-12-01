Asumieron los nuevos concejales capitalinos

Los seis concejales electos el 29 de junio pasado asumieron este miércoles 10 durante la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa.

Tras un acto que transcurrió con total normalidad, se formalizaron las autoridades del poder legislativo. En ese marco, Darío Di Martino fue ratificado como presidente del Cuerpo Deliberativo; María del Carmen Argañaraz como vicepresidenta, y Ramiro Saavedra como vicepresidente segundo.

Luego juraron los nuevos ediles y quedó conformada la composición del cuerpo legislativo: María del Carmen Argañaraz, José Delguy, Marcelo Sosa, Malena Gamarra, Mattia Cánepa y Ramiro Saavedra.

Al respecto, la flamante concejal del PJ, Gamarra, manifestó: "Se seguirá trabajando fuertemente en obras de infraestructura para la ciudad, con la mirada puesta en una Formosa más ordenada, accesible y desarrollada para impulsar el crecimiento local".

"Agradezco el acompañamiento de los vecinos y vecinas, quedan muchos desafíos por cumplir y convertir definitivamente a la capital en un sitio moderno, participativo, sustentable e inclusivo", agregó conforme.



