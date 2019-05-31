Formosa, tercera productora nacional de batata

Sobre la Ruta Nacional N° 86, en el norte provincial, en las colonias Isla Puén e Isla Yobay, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, junto a los subsecretarios de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, y de Desarrollo Rural Territorial, Ricardo Velazco, visitaron las chacras de productores de batata que cultivan más de 1200 hectáreas.

Formosa es la tercera productora nacional, detrás de Buenos Aires (2100 hectáreas) y Santa Fe (1300 hectáreas), sobre un total nacional de 9400 hectáreas.

Entre ellas, en Isla Puén, Javier Ramón mostró cultivos de batata en desarrollo y también algunos lotes cosechados. Su empresa es una de las que mayor superficie cultiva a nivel nacional, tanto en San Pedro como en Formosa.

En sus palabras, Ramón destacó que está en Formosa “especialmente por el clima, porque nos permite hacer doble cosecha y se puede trabajar con seguridad y tranquilidad”.

Emplea 65 personas en plena cosecha y siembra. “Formosa nos permite sacar primicias y nuestra expectativa es seguir trabajando acá, donde los caminos vecinales nos ayudan, tenemos buenos accesos, buena energía y trabajamos cómodos”, subrayó.

El recorrido finalizó en El Espinillo, en una reunión junto a los productores Diego y Raúl González, Javier Ramón, Juan Gerber, Gustavo Regonat y Miguel Bertelli, donde se abordaron temas vinculados a la actualidad de la cadena de batata, la diversificación productiva, el cuidado de los suelos, la tecnificación y las estrategias de comercialización, en un contexto desafiante marcado por la baja de precios y el consumo.

En ese marco, desde la cartera productiva y ambiental resaltaron que “seguimos trabajando para profundizar la diversificación productiva, la competitividad de la producción provincial y el desarrollo justo de la comunidad rural”.







