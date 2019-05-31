Aráoz trazó un balance positivo del año educativo y advirtió por el impacto del nuevo proyecto de “Libertad Educativa”

El funcionario provincial sostuvo que el objetivo que persigue la ley impulsada por el Gobierno de Milei “es prácticamente la desintegración del sistema”.

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, el ingeniero Julio Aráoz, realizó un balance del ciclo lectivo 2025 y analizó los alcances del proyecto de “Ley de Libertad Educativa” presentado por el Gobierno nacional. Según evaluó, el año cerró con resultados “altamente positivos”, tanto por el cumplimiento de los objetivos planteados como por las distinciones obtenidas por estudiantes formoseños en diversos ámbitos.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó especialmente la participación provincial en ferias de ciencias y otras instancias educativas que, a su criterio, confirman que “la inversión del Estado provincial rinde sus frutos”.

Subrayó además el nivel alcanzado por los alumnos del Polo Científico y Tecnológico, quienes expusieron recientemente sus trabajos finales. “Es una grata sorpresa verificar el alto nivel y la pertinencia de los proyectos, orientados a resolver problemas concretos de nuestro pueblo”, señaló.

Para el ministro, este enfoque es uno de los elementos que hoy posicionan a Formosa. “La educación técnica y todo el sistema educativo tienen sentido cuando responden a necesidades reales. Esa pertinencia es la que hace que la provincia se destaque”, sostuvo.

En su repaso, Aráoz reconoció que el sistema educativo enfrenta desafíos, pero remarcó que “es justamente ese sistema el que permitió a la Argentina alcanzar estándares de desarrollo interesantes, no solo en América Latina, sino también en el mundo”.

Preocupación por el nuevo proyecto nacional

El ministro se refirió también al proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, presentado por el Gobierno nacional del presidente Javier Milei, que propone cambios profundos en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, además de modificaciones en el financiamiento universitario.

La iniciativa plantea un examen obligatorio al finalizar la Secundaria, incorpora formalmente la educación en el hogar como alternativa, impulsa una mayor autonomía escolar, redefine el rol del Estado y promueve un mayor protagonismo de las familias. A la vez, deroga la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006.

Aráoz expresó preocupación por los alcances de la propuesta. “Cuando uno analiza el objetivo que persigue esta ley, es prácticamente la desintegración del sistema”, afirmó. En su visión, la escuela pública ha sido históricamente un pilar de la educación argentina: “En nuestra gran mayoría somos hijos de la escuela pública. Es un deber moral defenderla”.

Finalmente, advirtió que el debate sobre el proyecto formará parte central de la agenda política del país. “Está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros docentes”, concluyó.



