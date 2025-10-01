Nueva semana de bolsones saludables en diversos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, informó que esta semana continúa la venta de los tradicionales bolsones saludables, ofreciendo a los vecinos productos frutihortícolas de calidad y a precios accesibles en diversos puntos de la ciudad.

Los stands de venta estarán presentes este martes y jueves, de 8 a 12 horas, en los siguientes sectores: Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Yrigoyen, y Rivadavia y Pringles.

En igual franja horaria, los miércoles y viernes, el programa se desarrollará en el nuevo punto del Centro Cívico N.º 2 del B° 2 de Abril, ubicado en la intersección de la Av. Italia y Trinidad González.

Cabe recordar que bolsón de verduras contiene papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo, mientras que el de frutas lleva naranja, manzana, pera y pomelo.

Como otras opciones a la venta, en el punto de Fotheringham y Yunká se ofrecerán plantas aromáticas; en Rivadavia y Pringles habrá harina de maíz, poroto, miel y palta; y en Av. 9 de Julio e Yrigoyen encontrarán huevos, harina de maíz y plantas ornamentales.







