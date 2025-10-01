Brignole participó de encuentro con hermanos originarios en el barrio Namqom

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, participó en Formosa Capital de un encuentro con hermanos originarios, realizado en la iglesia del barrio Namqom, Lote 68.

En ese marco, Brignole valoró las acciones desarrolladas, como el rezo de oraciones. “Nos fortalecen espiritualmente. Uno viene a buscar esa fortaleza para alcanzar la paz interior y transmitirla a las hermanas y hermanos argentinos que están sufriendo”, expresó.

El jefe comunal lamentó las políticas nacionales hacia las comunidades originarias. “El Gobierno Nacional quiere excluir a estos sectores. En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán representa el Modelo Formoseño y el modelo nacional y popular con inclusión”, subrayó.

Para Brignole, la inclusión implica “acciones de fondo para con las comunidades”, y consideró que el hecho de compartir con las hermanas y hermanos originarios de Formosa, lo compromete a seguir trabajando por estos sectores.

“Vamos a seguir trabajando y transmitiendo energías positivas, a diferencia de la Nación, que nos quiere transmitir angustias y tristezas”.

“Cuando nos abrazamos, buscamos la paz interior en nuestras oraciones. Me voy fortalecido de este tipo de encuentros”, resaltó finalmente.