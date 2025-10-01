La mejora de calles encabezó la agenda de trabajo de la comuna este lunes

La semana arrancó intensa para las cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la Municipalidad local, las que se emplazaron en distintos sectores de la ciudad para la ejecución de distintas tareas a lo largo del lunes, priorizando el mantenimiento de arterias.

Equipos de la comuna, acompañados de cooperativas de trabajo, llevaron adelante el perfilado a lo largo de la calle Juan J. Silva, entre Av. Antártida Argentina y Av. 8 de Abril (ex Los Pindó), un transitado tramo que pasa por dos concurridos establecimientos educativos y complejos deportivos. El trabajo fue complementado con el compactado de superficie y el cuneteo mecánico a lo largo del recorrido.

Las tareas de perfilado se llevaron a cabo también sobre la misma arteria, en el tramo que corre desde la Av. Pantaleón Gómez hasta calle Juan M. de Rosas, a la altura del B° Fontana. Simultáneamente, las acciones para el mantenimiento del drenaje urbano se concretaron en el canal sito sobre Av. Italia, entre Av. Diagonal y Nicolás Avellaneda, en el B° PROCREAR, y en uno de los desagües a cielo abierto del B| Virgen del Carmen.

Por último, otras cuadrillas hicieron lo propio con la recolección de esquineros en el B° República Argentina, a la vez que en los barrios Eva Perón, 7 de de Mayo y El Quebranto, el trabajo se centró en la limpieza y mantenimiento del drenaje en canales a cielo abierto



