Finalizó la visita a la Capital de estudiantes del oeste: “Conocieron hermosos lugares”

Los profesores a cargo de la delegación de estudiantes del oeste formoseño que visitaron durante dos días la ciudad de Formosa, recorriendo distintos lugares e instituciones, destacaron esta oportunidad brindada por el Gobierno provincial, agradeciendo “profundamente” al vicegobernador Eber Solís.

En esta visita a la Capital a través del Programa “Conociendo Mi Provincia”, que culminó este martes 4, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con los profesores Emilse Toledo, representante de la Escuela Agrotécnica Provincial (EAP) N° 9 de Extensión Áulica Vaca Perdida-Sombrero Negro; y Fernando Romero, de la Escuela Primaria N° 546 de la comunidad 14 de Julio, distante a unos 15 kilómetros de Pozo de Maza.

Ambas instituciones se encuentran en la región oeste de la provincia de Formosa. Por un lado, indicó Toledo que los egresados de la EAP N° 9, “unos 30 en total”, participaron de esta actividad, cubriéndose tanto el traslado como el alojamiento y la alimentación de toda la delegación.

“Así que muy contenta y agradecida con el Gobierno de Formosa por esta oportunidad de que nuestros alumnos pudieran conocer lugares hermosos de la Capital y aprender del enorme conocimiento brindado”, expresó.

Al brindar su testimonio acerca de esta experiencia, dijo que “llevamos muchas expectativas que a los futuros egresados los cargarán de emociones” cuando observen “todas las fotos y videos registrados”, ya que la idea es compartir lo vivido “con los demás compañeros”. Y agregó que esta visita a la ciudad capital fue para la mayoría la primera vez.

Por otro lado, manifestó Toledo su orgullo por todo lo que “se hace y se implementa en la provincia”.

A su turno, el profesor Romero detalló que de la escuela primeria fueron 12 estudiantes y tres docentes a cargo los que realizaron esta actividad, motivo por el cual dijo estar “muy feliz”.

En esta jornada visitaron la planta Nutrifor y el Laboratorio Provincial Laformed, después también las instalaciones de la magnífica infraestructura de la piscina olímpica cubierta y climatizada y la pista de atletismo en el Centro de Educación Física N° 1 y Deportes de Alto Rendimiento.

Cabe recordar que este lunes 3, cuando comenzaron la recorrida, visitaron el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa (PCT&I), ubicado en ruta nacional 81 kilómetro 1190, así como además la Honorable Legislatura Provincial y el Parque Acuático “17 de Octubre”.



