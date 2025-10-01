

La Escuelita de Circo de Formosa presenta su nuevo espectáculo inspirado en el universo de Shrek, donde los cuentos clásicos se reinventan, los personajes se rebelan y lo extraordinario sucede en el aire.





En esta versión libre y circense, el lema “Mí cuento, ahora lo cuento yo” resume el espíritu de la obra: cada artista toma la voz para contar su propia historia, celebrar lo diferente y desafiar las reglas del “felices por siempre”.





Entre acrobacias, humor y poesía física, el público se sumerge en un universo visualmente impactante que combina efectos especiales, una pantalla gigante, escenografía inmersiva y músicas originales creadas especialmente para el show. Con dirección general de Wilbur Burbujas y Viviana Martín, y producción ejecutiva de Natalia E. Carabajal, Shrek – Mí cuento, ahora lo cuento yo propone una experiencia teatral y sensorial única: un circo contemporáneo donde ogros, princesas y criaturas fantásticas se encuentran para recordarnos que ser diferente también es una forma de brillar.



