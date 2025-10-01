Innovación formoseña: Dos proyectos locales fueron seleccionados entre los cinco finalistas de “Solve for Tomorrow”

Los Clubes Digitales de Formosa brillan a nivel nacional con innovaciones tecnológicas que apuntan a mejorar la vida cotidiana y la seguridad de la comunidad. En el programa "Solve for Tomorrow", dirigido a escuelas secundarias de todo el país, dos de los cinco proyectos finalistas provienen de la provincia de Formosa.

La Red de Clubes Digitales de Formosa celebra un nuevo logro: dos de sus proyectos fueron seleccionados entre los cinco finalistas a nivel nacional en la iniciativa "Solve for Tomorrow", que fomenta el desarrollo de soluciones tecnológicas para abordar problemas reales de la comunidad. Este programa, de alcance global y adaptado regionalmente, está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias públicas de Argentina.

El primer proyecto, "Tender Inteligente", del Club Digital de Formosa Capital, liderado por Yanina Martínez, aborda una dificultad cotidiana en las escuelas locales: el secado de uniformes en condiciones climáticas adversas, como lluvias frecuentes, humedad ambiental y humo por la quema de residuos.

El innovador sistema automatizado utiliza sensores de humedad y temperatura, acelerando el secado de las prendas, evitando malos olores y reduciendo las inasistencias escolares. Una solución que busca mejorar la organización diaria de las familias y promover el uso de tecnología aplicada a necesidades reales del hogar.

Fuente: Clubes Digitales Formosa.

El segundo proyecto, "SANDRA – Sistema Analógico Neotécnico de Detección Rápida de Alerta", desarrollado por Franco Díaz del Club Digital de la localidad de Pirané, está orientado a mejorar la seguridad ciudadana en la localidad de Pirané. SANDRA combina tecnología analógica y digital para emitir alertas de emergencia de forma rápida y accesible. Además, prevé la instalación de torres de señal 2G y estrategias de patrullaje preventivo, fortaleciendo la protección de vecinos, especialmente adultos mayores, mujeres, niños y adolescentes, y mejorando la comunicación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La selección de estos proyectos evidencia el enorme potencial de los jóvenes formoseños para generar soluciones innovadoras que transformen la realidad de su entorno.

La Red de Clubes Digitales continúa acompañando a estos talentos en la próxima etapa del concurso, reafirmando el compromiso con la innovación educativa y la aplicación de la tecnología en la vida cotidiana.







