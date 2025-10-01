Escuelas del oeste de visita por la Capital gracias al Programa “Conociendo Mi Provincia”

Merced al Programa “Conociendo Mi Provincia”, llegaron este lunes 3 a la ciudad de Formosa los estudiantes de la Escuela Agrotécnica Provincial (EAP) N° 9 –Extensión Áulica de la localidad de Vaca Perdida, junto con un grupo alumnos de una institución de la comunidad de 14 de Julio de la jurisdicción de Pozo de Maza, en el Departamento de Bermejo del oeste formoseño.

Mediante este programa impulsado por el Gobierno de Formosa, están visitando diferentes instituciones, comenzando temprano la jornada con la visita al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa (PCT&I), ubicado en ruta nacional 81 kilómetro 1190.

Allí, todos los estudiantes fueron recibidos de muy buena manera, por eso, “ellos estaban muy contentos”, resaltó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el profesor Juan Yaique, regente técnico de la EAP N° 9.

Esta experiencia que combina aprendizaje, cultura y recreación, continuó después por la Honorable Legislatura Provincial y en el Parque Acuático “17 de Octubre”, disfrutando de las piscinas y los atractivos del complejo ubicado en el barrio Eva Perón, en la Jurisdicción Cinco.

Así lo destacó el regente, quien también valoró esta oportunidad por cuanto para algunos de los estudiantes por primera vez conocieron todos estos lugares. En tal sentido, agradeció especialmente al vicegobernador Eber Solís y a su equipo por hacer realidad esta valiosa propuesta educativa.

Según adelantó, este martes 4, la actividad arrancará muy temprano, ya que estarán conociendo la planta de Nutrifor, luego la imponente piscina olímpica cubierta y climatizada, donde está también la pista atletismo, cuyas obras fueron inauguradas en septiembre pasado por el gobernador Gildo Insfrán.

Se trata de magníficas infraestructuras para deportes de alto rendimiento que se encuentra en el Centro de Educación Física N° 1.

La gira culminará con un paseo por la Costanera capitalina y la visita al Cine Teatro Italia.

La delegación de estudiantes y profesores que acompañan, al igual que algunos padres, se compone de 42 personas.

Con antelación, se había preparado este viaje producto de “este hermoso programa”, sintetizó muy contento Yaique.



