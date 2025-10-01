Orgullo Formoseño: Estudiantes de la EPET N° 4 presentarán un “Museo interactivo” en las olimpiadas técnicas

Nuevamente una delegación de alumnos, en este caso, de la EPET N° 4 de El Colorado partió desde la Terminal de Ómnibus de Formosa con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para representar a la provincia en las Olimpiadas Nacionales de Educación Técnico Profesional (ETP), en la especialidad de Maestro Mayor de Obra.

Sobre esta actividad, el profesor Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, puntualizó que estos estudiantes “van a un encuentro federal para abordar los desafíos que se determinen desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)”.

De esta manera, subrayó el gran esfuerzo institucional y el acompañamiento del Estado provincial. “Con este último contingente completamos las siete instituciones que representaron a Formosa”, afirmó el profesor con orgullo, y remarcó que, de ese total, “tres fueron por segundo año consecutivo por parte de Formosa, y cuatro fueron representando al NEA”.

“La verdad es un orgullo el trabajo que se viene haciendo en las instituciones, el esfuerzo que hacen los estudiantes, docentes y las familias que también acompañan”, expresó.

El Modelo Formoseño frente a las limitaciones nacionales

Barón Peña se refirió al apoyo del Estado provincial, gracias a la decisión del gobernador Gildo Insfrán de sostener y fortalecer la Educación Técnica y aseveró que “en este contexto, donde por decisiones del Gobierno nacional se vienen limitando y quitando derechos en materia de educación técnica, al no cumplirse lo establecido por la ley 26058, en Formosa tenemos este gran paraguas que es el Modelo Formoseño, y la decisión del gobernador Insfrán de seguir fortaleciendo y fomentando este tipo de encuentros”, enfatizó.

Por esto, resaltó que “los estudiantes y docentes formoseños no solo son una “presencia relevante” en estos encuentros, sino que están “marcando las líneas de política educativa en materia de educación técnica a seguir en la provincia”.

Al concluir, hizo saber que “recibimos mensajes de las autoridades del INET donde remarcan, no solo la preparación técnica de nuestros estudiantes, sino también el espíritu de colaboración, unidad y de trabajo solidario”, añadiendo que “no es solo formarse como un buen técnico, sino también como una buena persona”.

Por su parte, Graciela Gamarra, profesora de la carrera Maestro Mayor de Obras en las Cátedras de Arquitectura, Proyectos, Instalaciones y Trabajo Práctico de la Especialidad de la EPET N° 4, sostuvo que “para la institución y para los alumnos es un orgullo inmenso representar a Formosa en una instancia nacional. Estamos muy felices por haber sido seleccionados en el noreste argentino desde el INET”.

Precisó que “llevamos a mostrar un museo interactivo que diseñaron los chicos, quienes cumplieron con el diseño en tiempo y forma dentro de las condiciones que se estableció” y mostró su emoción por “verlos llegar a esta instancia”.







