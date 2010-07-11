El Colorado: “Construyendo comunidad, celebrando la inclusión”

El pasado viernes, en el marco del cierre del Mes de la Inclusión, la gestión del intendente Mario Brignole articuló con el Ministerio de la Comunidad, una jornada recreativa destinada a personas con discapacidad bajo el lema “Construyendo comunidad, celebrando la inclusión”.

Esta iniciativa fue parte de las actividades programadas por el Municipio para conmemorar este mes tan significativo.

Al respecto, la Licenciada Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad del Municipio de El Colorado, explicó que la propuesta tuvo como objetivo “promover el disfrute, el diálogo y la construcción conjunta de un entorno más accesible para todos”.

Por su parte, la Ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, destacó la importancia de estos espacios inclusivos, especialmente en un contexto nacional tan desafiante.

“En Formosa vivimos otro clima, más cercano, más inclusivo. Estuvimos en el camping de El Colorado, disfrutando de una jornada maravillosa, con un encuentro dedicado a la inclusión”.

“En nuestra provincia, incluimos, pensamos, defendemos y garantizamos los derechos de las personas con discapacidad, y de todos los ciudadanos”, expresó.

Giménez agregó: “Este es un verdadero encuentro para que las personas con discapacidad puedan socializar, visibilizar sus derechos y sentir que están respaldados por un Gobierno provincial presente, que se ocupa de garantizar sus derechos”.

Finalmente, la Ministra subrayó que la actividad se enmarcó dentro del “ Modelo Formoseño”, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la Municipalidad de El Colorado y los distintos organismos provinciales para hacer realidad este evento inclusivo.











