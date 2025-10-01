El operativo especial de castraciones continuará este miércoles en el barrio La Nueva Pompeya

El municipio capitalino, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dará continuidad este miércoles, en el barrio Nueva Pompeya, al operativo sanitario integral para mascotas, el cual incluirá la esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación, asistencia primaria y asesoramiento en cuestiones legales.

La atención se llevará a cabo frente a la Iglesia “Nuestra Señora del Rosario de Pompeya”, de 8 a 12 horas. Cabe destacar que para acceder a la castración se otorga un turno previamente, el cual puede solicitarse al número 3704605703, mientras que los otros servicios se brindan según el orden de llegada.

Desde el área comunal resaltaron que el operativo especial en este conglomerado inició el pasado viernes, donde se realizaron 150 castraciones, 240 tratamientos antiparasitarios, 260 vacunaciones antirrábica y 76 atenciones veterinarias.

Todas estas prestaciones beneficiaron a los vecinos y vecinas de los barrios Nueva Pompeya, Santa Isabel, Carlos Menem Junior, Tres Marías, Virgen del Carmen y Puente San Hilario, entre otros.



