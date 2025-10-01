Sorprendieron a un sujeto cuando realizaba disparos con un arma de fuego

Se inició una causa judicial

Integrantes de la Jefatura de la Unidad Especial Asuntos Rurales (UEAR) aprehendieron a un joven, secuestraron un revólver calibre 22, siete cartuchos y dos vainas servidas, en un camino vecinal del barrio Nueva Formosa de esta ciudad.

El miércoles último, alrededor de las 17:45 horas, los policías realizaban recorridas preventivas cuando observaron que el acompañante del conductor de un Volkswagen Gol bajó del auto y efectuó dos disparos hacia un zanjón.

De inmediato, los efectivos detuvieron al sujeto, de 27 años, realizaron el cacheo de seguridad y hallaron en su poder un revólver calibre 22, con siete cartuchos y dos vainas servidas.

El procedimiento fue documentado por el personal de la Delegación Policía Científica Nueva Formosa; mientras que el aprehendido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa judicial por no contar con la documentación para la tenencia y portación de armas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial.



