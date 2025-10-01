Anularon un centro de distribución de drogas

La Justicia provincial tomó intervención en el caso

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, Clorinda, aprehendieron a una mujer y secuestraron 115 envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, microchip, tarjeta de memoria, una pipa de fabricación casera, más dinero, entre otros elementos; tras un allanamiento en el barrio 25 de Mayo de la segunda ciudad.

Durante varias semanas, los policías realizaban tareas investigativas por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo destinadas a los consumidores.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó allanar un inmueble.

La medida judicial la realizaron integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y la Delegación Policía Científica.

En medio de la requisa, detuvieron a una mujer de 25 años, secuestraron 115 envoltorios de cocaína, elementos de acondicionamiento, una pipa de fabricación casera, dinero, dos teléfonos celulares, tres microchip y una tarjeta de memoria.

La detenida y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



