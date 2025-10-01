Secuestran mercaderías por un monto superior a los siete millones de pesos

Fue durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11

Efectivos de la Dirección General de Policía Seguridad Vial secuestraron split, cocina, secarropas, ventiladores, hornos eléctricos, entre otros objetos, transportados sin aval aduanero en un micro que se dirigía a Santa Fe.

El miércoles último, alrededor de las 19:00 horas, los policías realizaban control vehicular en el acceso sur de la Ruta Nacional N° 11.

Durante ese trabajo, detuvieron la marcha del vehículo que trasladaba 22 pasajeros con destino a Reconquista, provincia de Santa Fe y constataron varios bultos, entre ellos cocinas, secarropas, ventiladores, hornos eléctricos, microondas, equipos de sonido, televisores, entre otros electrodomésticos, todos de origen extranjero y sin las documentaciones.

El caso fue puesto en conocimiento de la Secretaría del Juzgado Federal N° 1, a cargo de la Dra. María Shanahan, quien direccionó el procedimiento.

Por su parte, el personal de la Subcomisaría Puente Uriburu realizó las diligencias, mientras que la Dirección de Policía Científica documentó la intervención.

Los secuestros, con un avalúo de 7.200.000 pesos, fueron trasladados hasta la dependencia policial y los pasajeros siguieron viaje al finalizar las actuaciones.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Formosa.



